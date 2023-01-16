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Дортмундская «Боруссия» установила дедлайн для Мукоко: форвард должен определиться со своим будущим

Бундеслига возобновится уже в ближайшие выходные.
16 января 2023 22:14
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что клуб установил сроки для своего нападающего Юссуфы Мукоко по принятию решения о своем будущем.

«Мы сделали очень привлекательное предложение, которое дает ему много возможностей для развития. Мы ждем его решения. Он должен сделать это со своим окружением. Теперь Юссуфа может принять это предложение и остаться в «Боруссии», иначе наши пути разойдутся. Я бы хотел, чтобы он выбрал нас, потому что вижу огромный потенциал в нем. Но у нас, как у любого клуба, есть пределы, и мы их установили.

Юссуфа и его советники знают, что мы ожидаем решения на этой неделе, потому что мы обсуждаем тему, которую хотим уточнить до первого дня игры. Хотим, чтобы он мог полностью посвятить себя спортивным задачам», - приводит слова функционера немецкая пресса.

Добавим, что действующее соглашение футболиста со «шмелями» истекает летом 2023 года. Это означает, что если игрок не станет продлевать контракт, то в июне станет свободным агентом.

Ранее сообщалось об интересе к Мукоко со стороны «Барселоны», «Челси» и «Ньюкасла».

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 21 матч, в котором забил шесть мячей.

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