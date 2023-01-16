Роналдиньо отреагировал на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о победе «Барселоны» в Суперкубке Испании.

Отметим, что в финале турнира сине-гранатовые обыграли мадридский «Реал» со счетом 3:1.

«Хочу поздравить «Барселону» с отличным достижением! Поздравляю руководство каталонцев и моего приятеля Хави. Мы находимся на верном пути», – пишет Роналдиньо в своих соцсетях.

Добавим, что «Барселона» завоевала первый трофей после прихода Хави на пост главного тренера клуба. Каталонцы стали 14-кратными обладателями Суперкубка Испании.