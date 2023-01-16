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Вегхорст – о переходе в «Манчестер Юнайтед»: Нападающий живет для того, чтобы забивать голы

Нидерландский нападающий был арендован у «Бернли» до конца текущего сезона.
16 января 2023 22:44
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст поделился своим планами в новом клубе.

Отмечается, что 30-летний нападающий был арендован манкунианцами у «Бернли» до конца текущего сезона.

«Конечно, мне хочется забивать много голов в этой команде. Любой нападающий живет для того, чтобы забивать голы. Надеюсь, что у меня получится добиваться нужных результатов здесь. Забитые мячи – это главная цель», – приводит слова Вегхорста клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что первую часть сезона Вегхорст провел в аренде, выступая за «Бешикташ». В составе турецкого клуба он принял участие в 18 матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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