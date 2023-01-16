Эрве Ренар может стать главным тренером «Ниццы» 

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар является кандидатом на пост наставника «Ниццы». Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 9 января с руководящей должности французского клуба был снят Лусьен Фавр.

Как утверждает источник, «орлята» видят 54-летнего специалиста в качестве главного тренера команды. Контракт француза с национальной командой Саудовской Аравии рассчитан до 2027 года и имеет пункт отступных.

Добавим, что на данный момент «Ницца» располагается на десятой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 25 очков после 19 матчей.