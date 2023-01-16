«Порту» рассчитывает продлить контракт с Пепе до 2025 года 

«Порту» рассматривает возможность продления соглашения с защитником Пепе до 2025 года. Об этом сообщают португальские СМИ.

Отмечается, что нынешний контракт игрока сборной Португалии с «драконами» истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, руководство сине-белых уже вступило в переговоры с 39-летним футболистом. Стороны обсуждают детали сделки, которые в данный момент устраивают португальца.

Напомним, что Пепе присоединился к «Порту» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Сержиу Консейсау он 13 матчей и не отметился результативными действиями.