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«Порту» рассчитывает продлить контракт с Пепе до 2025 года 

26 февраля португальскому защитнику исполнится 40 лет.
16 января 2023 23:15
автор: Глеб Шевяков

«Порту» рассматривает возможность продления соглашения с защитником Пепе до 2025 года. Об этом сообщают португальские СМИ.

Отмечается, что нынешний контракт игрока сборной Португалии с «драконами» истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, руководство сине-белых уже вступило в переговоры с 39-летним футболистом. Стороны обсуждают детали сделки, которые в данный момент устраивают португальца.

Напомним, что Пепе присоединился к «Порту» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Сержиу Консейсау он 13 матчей и не отметился результативными действиями.

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