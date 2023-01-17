Клопп оценил вероятность возвращения Жоты к первому матчу с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил вероятность возвращения в строй португальского нападающего Диогу Жоты к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я точно не знаю, как долго Жота будет недоступен, но выглядит он действительно здорово. Он уже на поле и делает множество вещей, но ещё несколько недель он будет отсутствовать.

Возможно ли его возвращение к матчам Лиги чемпионов? Я считаю, что да, но не могу сказать точно», - приводит слова немецкого специалиста британская пресса.

Напомним, первая встреча команд состоится 21 февраля. В текущем сезоне Жота провел всего четыре матча, в которых сделал одну результативную передачу. Форвард был вынужден пропустить ЧМ-2022.