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Клопп оценил вероятность возвращения Жоты к первому матчу с «Реалом»

Португалец продолжает восстанавливаться после травмы.
17 января 2023 10:26
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил вероятность возвращения в строй португальского нападающего Диогу Жоты к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я точно не знаю, как долго Жота будет недоступен, но выглядит он действительно здорово. Он уже на поле и делает множество вещей, но ещё несколько недель он будет отсутствовать.

Возможно ли его возвращение к матчам Лиги чемпионов? Я считаю, что да, но не могу сказать точно», - приводит слова немецкого специалиста британская пресса.

Напомним, первая встреча команд состоится 21 февраля. В текущем сезоне Жота провел всего четыре матча, в которых сделал одну результативную передачу. Форвард был вынужден пропустить ЧМ-2022.

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