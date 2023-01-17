Официально: Нкунку летом станет игроком «Челси»

Французский полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку летом станет игроком лондонского «Челси».

«Могу еще раз подтвердить, что сделка по Нкунку завершена. Без сомнения, он присоединится к «Челси» в июле», - приводит слова спортивного директора «крылатых быков» Макса Эберля итальянская пресса.

Напомним, в текущем сезоне француз провел 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 12 мячей.

Текущий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Лондонцы заплатят за игрока 60 миллионов евро.