Менхенгладбахская «Боруссия» отказалась продавать Зоммера «Баварии»

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Ян Зоммер не перейдет в мюнхенскую «Баварию».

По информации немецкой прессы, мюнхенцы предлагали за вратаря восемь миллионов евро и еще один миллион в качестве бонуса, однако в Гладбахе предложение отклонили.

Напомним, что основной голкипер «Баварии» и ее капитан Мануэль Нойер получил травму и пропустит ближайшие матчи команды.

В своем первом поединке после зимнего перерыва «Бавария» 20 января сыграет в гостях с «Лейпцигом».

В текущем сезоне Зоммер провел десять матчей в немецкой Бундеслиге, в которых пропустил 14 мячей. На ЧМ-2022 в Катаре голкипер в составе сборной Швейцарии семь раз капитулировал перед соперниками в трех встречах.