Игрок «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Валенсии» или «Болонье»

Уругвайский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри может покинуть английский клуб и АПЛ.

По информации итальянских журналистов, на футболиста претендуют «Валенсия», «Болонья» и «Фламенго», а сам он ждет решения главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага по поводу своего будущего.

Добавим, что в текущем сезоне уругваец только раз выходил на поле в основном составе: это случилось в матче Кубка лиги, в котором ему не удалось отметиться результативными действиями.

Ранее игрок уже провел в аренде полтора года, выступая за испанский «Алавес». Хавбек пополнил состав «МЮ» в 2020 году.