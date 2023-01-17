«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с казахстанским «Кайратом»

Питерский «Зенит» и казахстанский «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве.

«В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины», - говорится в сообщении пресс-службы чемпиона России.

Напомним, после 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, опережая ближайшего преследователя - московский «Спартак» на шесть очков.

В своем первом после перерыва матче чемпионата России питерцы 4 марта примут на своем поле «Пари НН».