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Изоляция Холанда, лучший результат со времен САФа и еще три статистических удивления после дерби

Эрик тен Хаг - гений!
Изоляция Холанда, лучший результат со времен САФа и еще три статистических удивления после дерби
17 января 2023 14:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

Несмотря на очевидно куда более классные результаты в последние годы у «Манчестер Сити», команде Пепа Гвардиолы далеко не всегда легко удавалось обыгрывать более кризисный «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне «дьяволы» стали подбираться к высочайшим местам в АПЛ, а окончательную веру в ренессанс «МЮ» может вселить победа над «Сити» со счетом 2:1, благодаря чему расстояние между ними в турнирной таблице АПЛ сократилось до одного очка. Тактические ошибки Пепа, самоуверенность «Сити», судейские ошибки и другие темы прошедшего матча оставим для других материалов, а в этом обсудим удивительные тактические факты, которые требуют повышенного внимания.

Ожидаемое количество голов: 1,98 против 0,74

Счет матча точно нельзя назвать случайным, а он скорее подойдет под определение «справедливый». «Манчестер Сити» набрал всего 0,74 xG, что стало их худшим результатом после октябрьского матча с «Лестером», но в отличие от встречи с «МЮ», тогда была одержана победа - 1:0.

«Сити» пробил из пределов штрафной всего 3 раза, а у «МЮ» аналогичных ударов - 6. «Юнайтед» атаковал чаще, качественнее и лучше смог реализовать свои моменты.

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Холанд коснулся мяча всего 19 раз

Одним из главных достижений команды Эрика тен Хага можно считать полное уничтожение Эрлинга Холанда, который коснулся мяча всего 19 раз за 90 минут. Он совсем не тот форвард, которому нужно много участвовать в игре с мячом для забивания голов, но благодаря отлаженной работе центра защиты и опорной зоны «дьяволов», норвежский нападающий отбегал весь матч вхолостую. 19 касаний - это наименьший результат среди всех, кто сыграл полный матч.

Рэшфорд - лучший игрок мира (после ЧМ-2022)

У форварда «МЮ» Маркуса Рэшфорда не очень хорошо складывалось в предыдущих дерби против «Сити», но в последнем матче именно его гол стал победным. Видно, что зимний перерыв, связанный с ЧМ-2022, пошел ему на пользу, ведь после него англичанин забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи, что является лучшим результатом среди всех игроков из топ-5 европейских чемпионатов.

Источник фото: IMAGO

Но справедливости ради стоит сказать, что и до катарского турнира его результативность не вызвала вопросы. После гола в ворота Эдерсона, он продлил серию из забитых мячей на «Олд Траффорд» до девяти матчей.

Победная серия «МЮ»

Результативность Рэшфорда не может не радовать фанов «Юнайтед», но ещё приятнее им от победной серии команды, которая теперь достигает 9 матчей (во всех турнирах). И это самая длительная победная серия после ухода Алекса Фергюсона, то есть почти за 10 лет.

Манчестер - красный

В матче первого круга горожане на своем стадионе не оставили шансов «Юнайтед», одержав разгромную победу со счетом 6:3, но с тех пор многое изменилось. «МЮ» с того момента набрали 26 очков за 11 матчей, что на 7 больше, чем у коллектива Пепа Гвардиолы. Возьмусь заявить, что на данный момент Манчестер - красный.

источник: «Советский спорт»
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