Алексей Сафонов: Трансфер Мудрика в «Челси»? Думаю, там без политики не обошлось

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в переходе украинца в топ-клуб не обошлось без политики.

- После перехода Криштиану в клуб из Саудовской Аравии рынок взорвался, - говорит Сафонов. – Вы можете 200 млн платить, а мы тоже кое-что можем. Была информация, что саудиты предлагают Месси 300 млн. А тут парень только стал играть в основе «Шахтера» в далеко не топовом чемпионате - и за него 100 млн.

- Откуда такая цифра?

- Там же она на две составляющие разбита. 70 млн сам трансфер и еще какие бонусы на 30 млн. Пишут, что 25 млн пойдет на поддержку ВСУ. Не хочу в это лезть, но, думаю, там без политики не обошлось.