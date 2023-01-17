Алексей Сафонов: Зачем Дзюбе вылетать с «Торпедо»? Надо уходить на пике

Сбор уже во всю идет, а Дзюбы там нет. Футбольный агент Алексей Сафонов – об этой ситуации.

- Как видим, пока у Дзюбы с предложениями не очень. За шанс с «Торпедо» ему надо цепляться?

- Зачем цепляться? Мы видим, как Павлюченко в «Знамя Труда» доигрывал. А есть пример Жиркова, он хорошо заработал, посмотрел на это все и решил – зачем мучиться. Надо уходить на пике, Дзюба хорошо заработал, зачем ему вылетать с «Торпедо» в первую лигу? Быть чемпионом и в конце карьеры такую строчку в биографию получить.