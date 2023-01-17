Кириченко оценил нынешний состав «Сочи»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко не стал оценивать игроков черноморского клуба. Он лишь подчеркнул, что нынешний состав уже доказал свою состоятельность и способен бороться за самые высокие места.

«Год назад эта команда заняла второе место. Это серьезный успех, особенно учитывая силу, комплектацию и возможности «Зенита». Многих игроков мы знаем, со многими работали. Команда качественная, и ее надо возвращать на прежние позиции», – отметил тренер в беседе с клубной пресс-службой.

В нынешнем сезоне РПЛ «Сочи» занимает 9-е место, набрав 25 очков.

В конце декабря команду возглавил известный российский тренер Курбан Бердыев. Помимо Кириченко, в его штаб также вошли Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.