Оливер Кан подтвердил возможный трансфер Яна Зоммера в «Баварию»

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер может стать игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления мюнхенского гранда Оливер Кан.

По словам функционера, клубы ведут переговоры о переходе швейцарского голкипера в зимнее трансферное окно.

«Я не могу сказать, чем переговоры закончатся. Пока не о чем сообщать», – добавил Кан, чьи слова приводят немецкие СМИ.

Напомним, «Бавария» начала поиски нового вратаря после травмы Мануэля Нойера. Последний выбыл до конца сезона.

Что касается Зоммера, то по данным СМИ, голкипер попросил «Боруссию» отпустить его в «Баварию». В нынешнем сезоне Бундеслиги 34-летний вратарь провел 10 матчей, пропустив 14 мячей. Также на его счету 3 «сухаря».