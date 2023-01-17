Мбаппе может посетить бой Сирила Гана и Джона Джонса

Звезда мирового футбола Килиан Мбаппе приглашен на бой между французом Сирилом Ганом и американцем Джоном Джонсом. Об этом рассказал Ган, отметив, что Мбаппе является его близким другом.

«Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой с Джонсом. Все будет зависеть от их графика в марте, но мой тренер уже пригласил многих футболистов на ивент», – добавил Ган в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, Сирил Ган и Джон Джонс проведут бой 5 марта на турнире UFC 285, а на кону будет стоять титул чемпиона в тяжелом весе, оставленный камерунцем Фрэнсисом Нганну.