«Барселона» хочет обменять Депая на полузащитника «Атлетико» Карраско 

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность обмена нападающего Мемфиса Депая на полузащитника «Атлетико» Янника Карраско. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 29-летний игрок готов присоединиться к стану сине-гранатовых.

Как утверждает источник, каталонская команда рассчитывает совершить обмен футболистами, однако «матрасники» не хотят терять бельгийского хавбека.

Добавим, что Карраско присоединился к мадридскому «Атлетико» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Диего Симеоне он провел 23 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.