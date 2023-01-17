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«Барселона» хочет обменять Депая на полузащитника «Атлетико» Карраско 

В мадридском клубе не хотят расставаться с бельгийцем. 
17 января 2023 19:10
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность обмена нападающего Мемфиса Депая на полузащитника «Атлетико» Янника Карраско. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 29-летний игрок готов присоединиться к стану сине-гранатовых.

Как утверждает источник, каталонская команда рассчитывает совершить обмен футболистами, однако «матрасники» не хотят терять бельгийского хавбека.

Добавим, что Карраско присоединился к мадридскому «Атлетико» в сентябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Диего Симеоне он провел 23 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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