Фердинанд оценил игру полузащитника «Арсенала» Эдегора в текущем сезоне 

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлении хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Отмечается, что по мнению англичанина, 24-летний игрок может превзойти нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Эдегор – потрясающий футболист. Несмотря на завышенные ожидания и историю с «Реалом», он смог доказать свою состоятельном в менее статусном клубе. Он смог невероятно развиться и стать ключевым игроком «канониров». Мартин может стать игроком года, если «Арсенал» станет чемпионом АПЛ, а Холанд перестанет забивать», – приводят слова Фердинанда британские СМИ.

Напомним, что Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В текущем сезоне за команду Микеля Артеты он провел 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.