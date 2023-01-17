«Бавария» нашла альтернативу Зоммеру в «Эмполи» 

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио. Об этом сообщает немецкая пресса.

Отмечается, что мюнхенцы попытаются подписать итальянца, в случае срыва сделки с вратарем менхенгладбахской «Боруссии» Яном Зоммером.

По информации источника, баварцы вступили в переговоры с итальянской командой по поводу перехода 26-летнего голкипера в немецкий клуб. Сообщается, что синие хотят получить за футболиста более 20 миллионов евро.

Добавим, что Викарио выступает за «Эмполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 24 гола и отстоял шесть встреч на ноль.