Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился планами относительно своего будущего в английском клубе.

Отмечается, что мерсисайдцы не побеждали на протяжении трех матчей.

«Я не собираюсь уходить, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Сейчас есть время, чтобы исправить ситуацию. Мы можем и должны играть в лучший футбол», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 сыгранных матчей.