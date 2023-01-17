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Клопп – о своем будущем в «Ливерпуле»: Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен

Наставник красных не собирается покидать свой пост.
Клопп – о своем будущем в «Ливерпуле»: Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен
17 января 2023 19:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился планами относительно своего будущего в английском клубе.

Отмечается, что мерсисайдцы не побеждали на протяжении трех матчей.

«Я не собираюсь уходить, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Сейчас есть время, чтобы исправить ситуацию. Мы можем и должны играть в лучший футбол», – приводит слова Клоппа британская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 сыгранных матчей.

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