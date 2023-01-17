Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился планами относительно своего будущего в английском клубе.
Отмечается, что мерсисайдцы не побеждали на протяжении трех матчей.
«Я не собираюсь уходить, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Сейчас есть время, чтобы исправить ситуацию. Мы можем и должны играть в лучший футбол», – приводит слова Клоппа британская пресса.
Добавим, что в настоящий момент «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков после 18 сыгранных матчей.