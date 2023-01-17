Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о награде «Золотой мяч».

Отмечается, что норвежец сосредоточен на трофеях с командой «горожан».

«Любой футболист хотел бы выиграть «Золотой мяч». Но я сконцентрирован на результатах своего клуба. Если ты завоевываешь много титулов, рано или поздно окажешься в списке номинантов на лучшего игрока мира», – приводит слова Холанда американская пресса.

Добавим, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провел 24 матча, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.