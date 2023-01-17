Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о работе с журналистами в чемпионате Англии.

Отмечается, что итальянский специалист недоволен тем фактом, что о процессе деятельности клуба рассказывает только наставник команды.

«Здесь с журналистами не общаются врачи или спортивный директор клуба. Вся ответственность ложится на тренера. Не считаю, что это правильно. Было бы лучше, если бы некоторые ситуации объяснял кто-то другой из клуба», – приводит слова Конте итальянская пресса.

Добавим, что Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Ранее итальянец тренировал лондонский «Челси».