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Защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон перешел в «Боруссию» Дортмунд (фото)

По некоторым данным, сумма трансфера составила 5 млн евро.
17 января 2023 20:55
автор: Артур Гичунцев

Состав дортмундской «Боруссии» пополнил защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон. Об этом информирует пресс-служба «шмелей».

Сегодня, 17 января, норвежский футболист заключил контракт, рассчитанный до 2026 года и будет выступать за новую команду под номером 26. Сумма трансфера не раскрывается, однако, инсайдеры утверждают, что переход игрока обошелся немецкому гранду в 5 млн евро.

Рюэрсону 25 лет. За «Унион» он играл с июля 2018 года и был куплен у норвежского «Викинга» за 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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Защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон перешел в «Боруссию» Дортмунд (фото)
По некоторым данным, сумма трансфера составила 5 млн евро.
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