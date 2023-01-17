Защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон перешел в «Боруссию» Дортмунд (фото)

Состав дортмундской «Боруссии» пополнил защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон. Об этом информирует пресс-служба «шмелей».

Сегодня, 17 января, норвежский футболист заключил контракт, рассчитанный до 2026 года и будет выступать за новую команду под номером 26. Сумма трансфера не раскрывается, однако, инсайдеры утверждают, что переход игрока обошелся немецкому гранду в 5 млн евро.

Рюэрсону 25 лет. За «Унион» он играл с июля 2018 года и был куплен у норвежского «Викинга» за 150 тысяч евро. В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник провел 13 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.