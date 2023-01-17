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Переход Захаряна в «Челси» не состоится в зимнее трансферное окно   

Лондонцы не могут заплатить за российского футболиста из-за финансовых ограничений.
Переход Захаряна в «Челси» не состоится в зимнее трансферное окно   
17 января 2023 22:32
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не пополнит состав «Челси» нынешней зимой. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что лондонский клуб интересуется россиянином с лета 2022 года.

По информации источника, несмотря на заинтересованность в трансфере с обоих сторон, сделка не состоится из-за финансовых ограничений. Сообщается, что «пенсионеры» продолжат следить за 19-летним игроком.

Напомним, что Захарян выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне за бело-голубых он провел 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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