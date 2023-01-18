Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев завершил судебное разбирательство совместно нажитого имущества со своей бывшей женой Аланой Мамаевой.

Пресненский суд Москвы разделил однокомнатную квартиру в центре столицы на 2-й Черногрязской улице площадью 47 квадратных метров и стоимостью 35,2 млн рублей, парковочное место за 3,7 млн рублей , а также автомобиль Bentley Continental GT за 26 млн рублей, приобретенные футболистом в период брака с Мамаевой.

Как сообщает отечественная пресса, после проведения взаимозачета ответчица осталась должна Павлу Мамаеву около 3 млн рублей. Павел не претендовал на то, чтобы отобрать у Аланы жилье, парковку или машину. Поэтому с учетом раздела денежных средств и взаимозачета по выкупу супружеской доли собственность осталось у Аланы Мамаевой, но она оказалась должна Павлу около 3 млн рублей к суммам, оставленных на его счетах судом.