«Лечче» расторг контракт аренды с футболистом ЦСКА

«Лечче» объявил о расторжении контракта аренды с футболистом московского ЦСКА Кристияна Бистровича, сообщается на сайте итальянской команды.

Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды летом 2022 года. Договор аренды включало в себя право выкупа игрока, но итальянский клуб передал право аренды «Фортуне», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов.

Бистрович в скором времени приедет в Москву для завершения перехода в «Фортуну». В Серии А Бистрович провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.