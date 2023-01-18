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«Лечче» расторг контракт аренды с футболистом ЦСКА

Итальянский клуб объявил о переходе хорватского полузащитника в нидерландскую «Фортуну».
18 января 2023 12:52
автор: Александр Евграфов

«Лечче» объявил о расторжении контракта аренды с футболистом московского ЦСКА Кристияна Бистровича, сообщается на сайте итальянской команды.

Бистрович перешел в «Лечче» на правах аренды летом 2022 года. Договор аренды включало в себя право выкупа игрока, но итальянский клуб передал право аренды «Фортуне», которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов.

Бистрович в скором времени приедет в Москву для завершения перехода в «Фортуну». В Серии А Бистрович провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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