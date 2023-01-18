World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший тренер «Локомотива» Черевченко возглавил таджикистанский «Истиклол»

Специалист заключил годовой трудовой контракт.
Бывший тренер «Локомотива» Черевченко возглавил таджикистанский «Истиклол»
18 января 2023 14:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: Федерация футбола Таджикистана

Российский тренер Игорь Черевченко назначен на пост главного тренера таджикистанского «Истиклола», сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Стороны заключили трудовой контракт до конца 2023 года. Помогать Черевченко в работе будут полузащитник душанбинского «Памира» и национальной сборной Таджикистана Юрий Батуренко.

Ранее Игорь Черевченко «Локомотив», с которым в 2015 году выиграл Кубок России. Он также работал тренером в «Балтике», «Арсенале» и «Химках». Юрий Батуренко работал ассистентом главного тренера в таких командах, как «Локомотив», «Балтика», «Габала», «Мордовия», «Анжи», «Ротор» и «Ростов».

Душанбинский «Истиклол» является 11-кратным чемпионом Таджикистана, девятикратным обладателем Кубка страны и 10-кратным обладателем Суперкубка.

Это интересно:
Бывший тренер «Локомотива» Черевченко возглавил таджикистанский «Истиклол»
Бывший тренер «Локомотива» Черевченко возглавил таджикистанский «Истиклол»
Специалист заключил годовой трудовой контракт.
18.01.2023 14:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лечче» расторг арендное соглашение с игроком ЦСКА Бистровичем
«Лечче» расторг арендное соглашение с игроком ЦСКА Бистровичем
Итальянский клуб объявил о переходе хорватского полузащитника в нидерландскую «Фортуну».
18.01.2023 12:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей
Мамаев отсудил у бывшей жены 3 миллиона рублей
Полузащитник находится без клуба с лета 2022 года.
18.01.2023 09:14
Футбол
Гюндоган может перейти в «Барселону» летом 2023 года
Каталонцы хотят подписать игрока на правах свободного агента.
17.01.2023 23:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Вулверхэмптон» подписал нападающего «ПСЖ» Сарабию   
«Вулверхэмптон» подписал нападающего «ПСЖ» Сарабию   
Сумма трансфера составила пять миллионов евро.
17.01.2023 23:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Переход Захаряна в «Челси» не состоится в зимнее трансферное окно   
Переход Захаряна в «Челси» не состоится в зимнее трансферное окно   
Лондонцы не могут заплатить за российского футболиста из-за финансовых ограничений.
17.01.2023 22:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Униона» Юлиан Рюэрсон перешел в «Боруссию» Дортмунд (фото)
По некоторым данным, сумма трансфера составила 5 млн евро.
17.01.2023 20:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Рубин» объявил об уходе Олега Яровинского
«Рубин» объявил об уходе Олега Яровинского
Специалист занимал должность спортивного директора.
17.01.2023 20:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конте – о работе в АПЛ: Здесь с журналистами общается лишь тренер 
Наставник «шпор» считает, что медиа общаются только с главном тренером команды. 
17.01.2023 20:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» после неудачи с трансфером Мудрика переключился на Кварацхелию
«Арсенал» после неудачи с трансфером Мудрика переключился на Кварацхелию
Лондонцы готовы заплатить за экс-игрока «Рубина» 100 млн евро.
17.01.2023 20:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика