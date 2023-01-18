Бывший тренер «Локомотива» Черевченко возглавил таджикистанский «Истиклол»

Российский тренер Игорь Черевченко назначен на пост главного тренера таджикистанского «Истиклола», сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Стороны заключили трудовой контракт до конца 2023 года. Помогать Черевченко в работе будут полузащитник душанбинского «Памира» и национальной сборной Таджикистана Юрий Батуренко.

Ранее Игорь Черевченко «Локомотив», с которым в 2015 году выиграл Кубок России. Он также работал тренером в «Балтике», «Арсенале» и «Химках». Юрий Батуренко работал ассистентом главного тренера в таких командах, как «Локомотив», «Балтика», «Габала», «Мордовия», «Анжи», «Ротор» и «Ростов».

Душанбинский «Истиклол» является 11-кратным чемпионом Таджикистана, девятикратным обладателем Кубка страны и 10-кратным обладателем Суперкубка.