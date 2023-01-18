Защитник бельгийского «Стандарта» Дюссенн перейдет в московский «Локомотив»

Защитник бельгийского «Стандарта» Ноэ Дюссенн перейдет в московский «Локомотив», сообщает бельгийский инсайдер Саша Тавольери в социальных сетях.

По данным источника, контракт Дюссенна будет рассчитан до конца этого сезона, а затем, если команда останется в РПЛ, то может быть продлен еще на год.

«Стандарт» отпустит Дюссенна на правах свободного агента, игрок выкупит свой контракт у клуба, а потом получит компенсацию от «Локомотива». Это позволит обойти европейские санкции.

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги и попадает в зону стыковых игр за право сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.