«Салернитана» вернула уволенного два дня назад тренера Николу

Итальянский клуб «Салернитана» восстановил в должности уволенного два дня назад тренера Давиде Николу. Об этом сообщил сам Никола в своих социальных сетях.

«Вчера мне позвонил президент клуба и объяснил решение. Я попросил его обдумать вновь мое увольнение. Он согласился, и теперь я хочу вернуть доверие руководства. Вернулся, чтобы вновь начать историю вместе», - говорится в сообщении Николы.

Два дня назад на официальном сайте команды появилось сообщение, что Никола был отправлен в отставку после разгрома от «Аталанты» в матче 18-го тура 2:8.

Никола возглавляет команду с февраля 2022 года. «Салернитана» после 18 игр набрала 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице серии А.

В следующем туре 21 января «Салернитана» сыграет с лидером чемпионата – «Наполи».