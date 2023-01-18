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Эрнандес, Думфрис и Гвардиол – в символической сборной лучших игроков Европы по итогам 2022 года

Также в состав вошли Эрлинг Холанд, Вирджил ван Дейк и другие.
18 января 2023 16:18
автор: Артур Гичунцев

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила 11 лучших игроков по итогам 2022 года.

Среди прочих в списке оказались защитники Тео Эрнандес («Милан», Франция), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия) и Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды).

Также в состав вошли обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема («Реал», Франция), один из лучших форвардов АПЛ Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Более подробный список выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);

Защитники: Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Думфрис («Интер», Нидерланды);

Полузащитники: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

источник: «Советский спорт»
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