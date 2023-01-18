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Ферреро назначен президентом «Ювентуса» после отставки Аньелли

Также обновился совет директоров команды.
Ферреро назначен президентом «Ювентуса» после отставки Аньелли
18 января 2023 16:44
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Ювентус»

Джанлука Ферреро избран новым составом совета директоров «Ювентуса» на пост президента туринского клуба, сообщается на сайте команды.

Он сменит на этом посту Андреа Аньелли, который подал в отставку в конце ноября прошлого года из-за подозрений в финансовых злоупотреблениях. Вместе с Аньелли из руководства ушли вице-президент Павел Недвед и главный исполнительный директор Маурицио Арривабене, которого сменил Маурицион Сканавино.

Контракт с новым президентом рассчитан до 30 июня 2025 года. Тогда же состоится утверждение финансовой отчетности клуба за новый период.

В состав совета директоров также вошли Фиоранна Виттория Негри, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Ранее сообщалось, что предварительные слушания по делу о финансовых махинациях, в которых обвиняется прежнее руководство, состоятся в туринском суде в конце марта.

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