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Месси – о победе сборной Аргентины на ЧМ: Господи, спасибо тебе. Знал, что ты мне это дашь

Лидер «альбиселесте» до сих пор пребывает в эйфории.
18 января 2023 18:28
автор: Артур Гичунцев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оставил эмоциональный пост в соцсети, посвященный победе на ЧМ-2022.

В частности, он заявил, что до сих пор вспоминает турнир, прошедший в Катаре. По словам нападающего, он навсегда запомнит поддержку болельщиков аргентинской сборной, а также радость всех поклонников «альбиселесте».

«Господи, спасибо тебе за все это. Как я и говорил, я знал, что ты мне это дашь. Чего же я не мог представить, так это того безумного празднования после нашего триумфа.

Но вот уже прошел месяц… Мы чемпионы мира!» – добавил 35-летний форвард.

Месси неоднократно попадал под шквал критики из-за отсутствия Кубка мира, а многие болельщики считали, что он никогда не сможет повторить успех легендарного Диего Марадоны. В одном из интервью форвард признался, что действительно переживал по этому поводу.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу Аргентина обыграла сборную Франции. Все решилось в серии пенальти, где точнее оказались «альбиселесте» (4:2). Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 2:2.

источник: «Советский спорт»
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