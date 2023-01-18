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«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче

Команды проводят тренировочные сборы в ОАЭ.
18 января 2023 19:36
автор: Александр Евграфов

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с ташкентским «Бунедкором» в товарищеском матче в ходе тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» отличился Иван Игнатьев, который забил мяч после розыгрыша углового Антоном Миранчуком на 10-й минуте встречи. На 45-й Игорь Иванович счет сравнял.

Следующую товарищескую игру «Локомотив» проведет 22 января со столичной «Родиной».

После 17 туров «Локомотив» завоевал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе российского футбола.

источник: «Советский спорт»
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