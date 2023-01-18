«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с ташкентским «Бунедкором» в товарищеском матче в ходе тренировочного сбора в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «Локомотива» отличился Иван Игнатьев, который забил мяч после розыгрыша углового Антоном Миранчуком на 10-й минуте встречи. На 45-й Игорь Иванович счет сравнял.
Следующую товарищескую игру «Локомотив» проведет 22 января со столичной «Родиной».
После 17 туров «Локомотив» завоевал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе российского футбола.
источник: «Советский спорт»