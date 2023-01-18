Хави выступил против продажи Рафиньи и Депая: Не хочу, чтобы кто-то уходил

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о желании клуба продать нападающего Мемфиса Депая и вингера Рафинью.

Ранее сообщалось, что голландский форвард согласовал контракт с мадридским «Атлетико», а бразилец будет продан по решению руководства. В клубе считают, что хавбек пребывает в ужасной форме и не оправдал деньги, вложенные в его трансфер.

«Я попробую поговорить с Депаем. Ему должно быть нелегко, потому что он нечасто играет. Но меня нет никаких новостей. Он наш игрок, я в восторге от него. Он профессионал и позитивный парень. У меня нет опровергающих новостей касательно его будущего. Посмотрим, что произойдёт.

Что касается Рафиньи, то я стараюсь быть откровенным с игроками. Я очень им доволен. Но не хочу, чтобы кто-то уходил. Я в восторге от состава, атмосферы… Я не хочу говорить кому-то уйти. Другое дело, что игрок сам просит этого, потому что он не получает должной игровой практики», – заявил тренер испанским СМИ.

Напомним, Депай был подписан «Барселоной» на правах свободного агента, а Рафинью купили у «Лидса» за 58 млн евро.