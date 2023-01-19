Уткин о трансфере Мудрика: Рынок взбесился и сходит с ума

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Сто миллионов - это, конечно, очень много. Честно говоря, я вообще не понимаю, как могут столько стоить услуги человека. Но тем не менее это рыночная цена, потому что практически те же самые деньги «Арсенал» предлагал за Мудрика. Если есть два конкурирующих клуба, два конкурирующих покупателя и одному из них товар уходит, то это означает, что цена была рыночной. Хотя возможно, что это рынок взбесился и сходит постепенно с ума», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, стороны заключили соглашение сроком на 8,5 лет. Ранее приводилась информация, что «аристократы» заплатят за вингера 70+30 млн евро.