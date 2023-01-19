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Мхитарян прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии

«Нерадзурри» разгромили «Милан» со счетом 3:0.
19 января 2023 10:45

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (3:0) в Суперкубке Италии.

«Первый трофей с «Интером», пятый Суперкубок в моей карьере», - написал в соцсетях армянин.

Напомним, что в составе «нерадзурри» отличились Федерико Димарко (10-я минута), а также Эдин Джеко (21-я) и Лаутаро Мартинес (77-я).

Таким образом, «Интер» в седьмой раз выиграл Суперкубок Италии и второй раз кряду. В прошлом сезоне команда Симоне Индзаге победила в финале «Ювентус» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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