Мхитарян прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу своей команды над «Миланом» (3:0) в Суперкубке Италии.

«Первый трофей с «Интером», пятый Суперкубок в моей карьере», - написал в соцсетях армянин.

Напомним, что в составе «нерадзурри» отличились Федерико Димарко (10-я минута), а также Эдин Джеко (21-я) и Лаутаро Мартинес (77-я).

Таким образом, «Интер» в седьмой раз выиграл Суперкубок Италии и второй раз кряду. В прошлом сезоне команда Симоне Индзаге победила в финале «Ювентус» (2:1).