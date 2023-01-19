«Томь» объявила о потере профессионального статуса: Проект, служивший городу 65 лет, завершается

Пресс-служба футбольного клуба «Томь» объявила о потере организацией профессионального статуса и фактического прекращения своего существования.

«Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС.

Проект ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола», - такое сообщение появилось в официальном клубном телеграм-канале.

Также в клубе отметили, что постараются трудоустроить всех детских тренеров академии, которая также прекратила существование, и ее воспитанников.

Пока в собственности клуба осталась вся инфраструктура, однако использоваться она будет для других соревнований, в основном, любительских.