Футбольные судьи будут разъяснять зрителям решения ВАР

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение, согласно которому судьи будут обязаны озвучивать зрителям решения, принятые ВАР.

Впервые нововведение будет опробовано на клубном чемпионате мира, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

В турнире примут участие примут участие «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэттл Саундерс» (США), «Фламенго» (Бразилия) и «Реал» (Испания).