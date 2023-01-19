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Футбольные судьи будут разъяснять зрителям решения ВАР

Новшество протестируют на клубном чемпионате мира.
19 января 2023 11:45
автор: Александр Шульгин

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение, согласно которому судьи будут обязаны озвучивать зрителям решения, принятые ВАР.

Впервые нововведение будет опробовано на клубном чемпионате мира, который пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

В турнире примут участие примут участие «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Видад» (Марокко), «Сиэттл Саундерс» (США), «Фламенго» (Бразилия) и «Реал» (Испания).

источник: IFAB
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