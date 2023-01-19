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Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес будет арестован по подозрению в сексуальных домогательствах

Сейчас футболист выступает в Мексике.
19 января 2023 12:59
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес будет арестован каталонской полицией по подозрению в сексуальных домогательствах.

По информации зарубежной прессы, 30 декабря игрок проводил время в одном из ночных клубов Барселоны и приставал к одной из посетительниц, которой это не понравилось, и она пожаловалась охране заведения, вызвавшей полицию.

В настоящее время футболист находится в Мексике, поскольку выступает за местный футбольный клуб «Пумас», однако 20 января будет обязан явиться в полицию столицы Каталонии, где объяснится со следователем.

Добавим, что в составе национальный команды Алвес принимал участие в ЧМ-2022, где бразильцы вылетели в 1/4 финала, проиграв Хорватии.

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