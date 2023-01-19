Минцифры похвасталось количеством болельщиков, оформивших fan-ID

В Минцифры назвали точное количество болельщиков, оформивших персонифицированную карту fan-ID.

«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год - сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», - такое заявление приводит пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 1 декабря использование fan-ID станет обязательным на всех матчах РПЛ. В Кубке России оформить документ нужно будет лишь для посещения финальной встречи.

Против введения карты болельщика уже высказались фанаты практически всех клубов РПЛ, которые бойкотируют матчи своих команд в знак протеста.