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Минцифры похвасталось количеством болельщиков, оформивших fan-ID

С 1 декабря требование иметь карту болельщика распространилось на все стадионы страны.
19 января 2023 13:35
автор: Александр Шульгин

В Минцифры назвали точное количество болельщиков, оформивших персонифицированную карту fan-ID.

«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год - сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», - такое заявление приводит пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 1 декабря использование fan-ID станет обязательным на всех матчах РПЛ. В Кубке России оформить документ нужно будет лишь для посещения финальной встречи.

Против введения карты болельщика уже высказались фанаты практически всех клубов РПЛ, которые бойкотируют матчи своих команд в знак протеста.

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Минцифры похвасталось количеством болельщиков, оформивших fan-ID
С 1 декабря требование иметь карту болельщика распространилось на все стадионы страны.
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