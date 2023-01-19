Финалист Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» продлил контракт с «Ньюкаслом»

Немецкий голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус продлил соглашение с клубом до конца текущего сезона.

По информации клубной пресс-службы «сорок», действующее соглашение футболиста продлено до июня 2023 года.

Напомним, игрок присоединился к команде в сентябре 2022 года и с тех пор не провел ни одного матча.

Ранее Кариус выступал за «Ливерпуль» и выходил с «красными» в финал Лиги чемпионов. В 2018 году мерсисайдцы проиграли мадридскому «Реалу», в том числе, из-за нелепых ошибок вратаря.

«Ньюкасл» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.