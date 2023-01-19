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Экс-футболист сборной Нидерландов перенес инсульт получил тяжелое повреждение сердца

Состояние 49-летнего футболиста хуже, чем предполагалось в начале.
19 января 2023 16:31
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс получил непоправимое повреждение сердца после перенесенной остановки, сообщают нидерландские СМИ.

По данным источника, в конце декабря 49-летний Овермарс был госпитализирован после инсульта, а также перенесенной остановки сердца. Однако в четверг Овермарс вернулся к исполнению обязанностей технического директора бельгийского «Антверпена», должность которого он занимает с марта 2022 года.

Но источник утверждает, что состояние Овермарса хуже, чем предполагалось. Его сердце получило серьезное повреждение и перекачивает только треть от нормального объема. Овермарсу предстоит долгое восстановление.

Овермарс в составе «Аякса» побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Нидерландов, а в «Арсенале» был чемпионом и обладателем Кубка Англии. Со сборной Нидерландов Овермарс дважды завоевывал бронзовые медали чемпионата Европы.

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Состояние 49-летнего футболиста хуже, чем предполагалось в начале.
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