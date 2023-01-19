Гюндоган перейдет в «Барселону» на правах свободного агента

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону», сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 32-летний игрок сборной Германии планирует присоединится к каталонскому клубу во время летнего трансферного окна, когда истечет срок действия его контракта с «Манчестер Сити». Предварительное соглашение с «Барселоной» о переходе уже заключено.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года, в составе «горожан» он четырежды становился чемпионом Англии, четырежды Кубок английской лиги, по одному разу Кубок Англии и Суперкубок страны.