«Бавария» официально объявила о приобретении Зоммера

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро плюс возможные 1,5 млн в качестве бонусов, если будет завоеван титул чемпиона Германии и достигнуты победы в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

В текущем сезоне вратарь сборной Швейцарии сыграл за «Боруссию» в 15 матчах, в которых четырежды сыграл «на ноль».

Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил тяжелую травму во время катания на лыжах и пропустит остаток этого сезона.