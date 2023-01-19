World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» официально объявила о приобретении Зоммера

Соглашение будет действовать до лета 2025 года.
«Бавария» официально объявила о приобретении Зоммера
19 января 2023 17:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» объявила о переходе вратаря менхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8 миллионов евро плюс возможные 1,5 млн в качестве бонусов, если будет завоеван титул чемпиона Германии и достигнуты победы в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

В текущем сезоне вратарь сборной Швейцарии сыграл за «Боруссию» в 15 матчах, в которых четырежды сыграл «на ноль».

Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил тяжелую травму во время катания на лыжах и пропустит остаток этого сезона.

Это интересно:
«Бавария» официально объявила о приобретении Зоммера
«Бавария» официально объявила о приобретении Зоммера
Соглашение будет действовать до лета 2025 года.
19.01.2023 17:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гюндоган перейдет в «Барселону» на правах свободного агента
Гюндоган перейдет в «Барселону» на правах свободного агента
Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.
19.01.2023 17:02
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-футболист сборной Нидерландов перенес инсульт и получил тяжелое повреждение сердца
Экс-футболист сборной Нидерландов перенес инсульт и получил тяжелое повреждение сердца
Состояние 49-летнего Овермарса хуже, чем предполагалось в начале.
19.01.2023 16:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов с наибольшей выручкой, «Реал» - второй
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов с наибольшей выручкой, «Реал» - второй
Тройку лучших замкнул «Ливерпуль».
19.01.2023 14:53
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе полузащитника Алиева
«Арсенал» объявил об уходе полузащитника Алиева
Футболист защищал цвета туляков с лета прошлого года.
19.01.2023 14:33
Футбол
Финалист Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» продлил контракт с «Ньюкаслом»
Финалист Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» продлил контракт с «Ньюкаслом»
Футболист останется в команде как минимум до конца текущего сезона.
19.01.2023 14:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Минцифры похвасталось количеством болельщиков, оформивших fan-ID
С 1 декабря требование иметь карту болельщика распространилось на все стадионы страны.
19.01.2023 13:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес будет арестован по подозрению в сексуальных домогательствах
Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес будет арестован по подозрению в сексуальных домогательствах
Сейчас футболист выступает в Мексике.
19.01.2023 12:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал» начал переговоры с «Брайтоном» по переходу Троссарда
«Арсенал» начал переговоры с «Брайтоном» по переходу Троссарда
Рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро.
19.01.2023 12:58
Футбол
Футбольные судьи будут разъяснять зрителям решения ВАР
Новшество протестируют на клубном чемпионате мира.
19.01.2023 11:45
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика