Вратарь Янн Зоммер отреагировал на свой переход в мюнхенскую «Баварию».

Отмечается, что соглашение швейцарца с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года.

«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Я хорошо знаком с этим клубом, потому что много раз встречал его на футбольном поле. Я горд, что присоединился к «Баварии» и постараюсь сделать все для достижения результата. Предвкушаю свой дебют в новой команде», – приводит слова Зоммера клубная пресс-служба мюнхенцев.

Добавим, что трансфер Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» обошелся «Баварии» в восемь миллионов евро. Кроме того, в сделке прописаны бонусы за клубные достижения в размере 1,5 миллиона евро.