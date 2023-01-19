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Зоммер – о переходе в «Баварию»: Рад новому вызову 

34-летний голкипер подписал контракт с мюнхенцами до лета 2025 года.
19 января 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Вратарь Янн Зоммер отреагировал на свой переход в мюнхенскую «Баварию».

Отмечается, что соглашение швейцарца с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года.

«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Я хорошо знаком с этим клубом, потому что много раз встречал его на футбольном поле. Я горд, что присоединился к «Баварии» и постараюсь сделать все для достижения результата. Предвкушаю свой дебют в новой команде», – приводит слова Зоммера клубная пресс-служба мюнхенцев.

Добавим, что трансфер Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» обошелся «Баварии» в восемь миллионов евро. Кроме того, в сделке прописаны бонусы за клубные достижения в размере 1,5 миллиона евро.

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