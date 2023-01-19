Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о своей игре в стане «горожан».

Отмечается, что за свой прогресс аргентинец благодарен главному тренеру небесно-голубых Хосепу Гвардиоле.

«Сейчас я способен играть на разных позициях. Я стал более универсален и это помогло. Я стараюсь прислушиваться к каждому совету Пепа и выполнять все указания на тренировках. Таким образом, я становлюсь лучше», – приводит слова Альвареса пресс-служба английского клуба.

Напомним, что Альварес присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Гвардиолы он отыграл 23 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.