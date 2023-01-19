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Английский футболист погиб при столкновении лодок в США

Экс-игроку «Тоттенхэма» было 25 лет.
19 января 2023 19:21
автор: Александр Евграфов

Воспитанник и бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» Антон Уолкс погиб в Майами на 26-м году жизни, сообщается на официальном сайте команды «Шарлотт» за которую он выступал с 2021 года.

Уолкс погиб при столкновении двух лодок в районе стадиона «Майами Марин».

Англичанин входил в заявку основного состава «шпор» с 2016 года, но провел за клуб всего один матч в Кубке английской лиги. Затем он выступал за английский «Портсмут», после перешел в американскую команду «Атланта Юнайтед», а в декабре 2021 года в «Шарлотт».

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