Нападающий ПСВ Мадуэке может перейти в «Челси» 

Руководство «Челси» намерено приобрести форварда ПСВ Нони Мадуэке. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что английский нападающий уже согласовал условия соглашения с лондонцами.

Как утверждает источник, «пенсионеры» предложат за 20-летнего игрока 35 миллионов евро. Сообщается, что красно-белые хотят получить за футболиста 45 миллионов евро.

Напомним, что Мадуэке присоединился к ПСВ в 2018 году. В текущем сезоне он провел девять матчей и забил два гола. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до лета 2025 года.