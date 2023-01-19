Месси и Роналду выйдут с первых минут матча между «ПСЖ» и звездами арабских клубов

Лионель Месси и Криштиану Роналду выйдут в стартовых составах своих команд в матче между «Пари Сен-Жерменом» и командой звезд саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

За «ПСЖ» сыграют: Кейлор Навас (вратарь), Хуан Бернат, Серхио Рамос, Эль-Шадай Битшиабу, Ашраф Хакими, Витирья, Ренату Саншеш, Карлос Солер, Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси.

В составе сборной двух арабских клубов выйдут: Давид Оспина (вратарь), Гислен Конан, Гонсалес Альваро, Али Аль-Булаихи Али, Мохаммед Аль-Буйрак, Густаво Куэльяр, Мусаб Аль-Джувайр, Андерсон Талиска, Мусса Марега, Криштиану Роналду и Одион Игало.