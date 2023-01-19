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Кепа – о игре за «Челси»: В прошлом было сложно не играть и молча тренироваться 

28-летний голкипер присоединился к лондонской команде в 2018 году.
19 января 2023 20:06
автор: Глеб Шевяков

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о своем пребывании в английском клубе.

Отмечается, что в прошлых сезонах испанский голкипер не проходил в основной состав синих из-за Эдуарда Менди.

«У меня были трудные времена, чувствовал себя ужасно. В предыдущих сезонах было сложно не играть, а просто молча работать. Но я никого не критикую. Мне нравится тренироваться и быть игроком этой команды», – приводит слова Аррисабалаги пресс-служба «пенсионеров».

Добавим, что Кепа выступает за «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Грэма Поттера он провел 17 матчей, пропустил 16 голов и отстоял семь встреч на ноль.

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