Кепа – о игре за «Челси»: В прошлом было сложно не играть и молча тренироваться 

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о своем пребывании в английском клубе.

Отмечается, что в прошлых сезонах испанский голкипер не проходил в основной состав синих из-за Эдуарда Менди.

«У меня были трудные времена, чувствовал себя ужасно. В предыдущих сезонах было сложно не играть, а просто молча работать. Но я никого не критикую. Мне нравится тренироваться и быть игроком этой команды», – приводит слова Аррисабалаги пресс-служба «пенсионеров».

Добавим, что Кепа выступает за «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Грэма Поттера он провел 17 матчей, пропустил 16 голов и отстоял семь встреч на ноль.